Mercado livre de energia já é realidade em MS

O mercado livre de energia é um ambiente de compra e venda de energia elétrica, no qual os consumidores escolhem o próprio fornecedor e negociam preço, prazo, volume e forma de pagamento diretamente com as geradoras ou comercializadoras. Esse mercado também é chamado de Ambiente de Contratação Livre (ACL).

E esse mercado já é uma realidade em todo o país. Desde o início do ano, todos os consumidores de energia em alta e média tensão têm a possibilidade de escolher seu fornecedor de energia, como conta a vice-presidente de Soluções Energéticas do Grupo Energisa e líder da (re)energisa, Roberta Godoi, que também fala sobre os descontos iniciais oferecidos.

"Clientes que normalmente têm uma conta de luz entre R$ 5 mil e R$ 7 mil iniciais, já poderiam nos procurar e conhecer todos os benefícios do Mercado Livre. Estamos oferecendo um desconto na tarifa de energia, dando mais competitividade para os negócios, além de entregar energia renovável e toda a segurança e qualidade na distribuição já reconhecida através do grupo Energisa. A gente está no mercado competitivo, então esses percentuais podem variar, mas, nesse primeiro momento, a gente tem oferecido algo em torno de 18% a 20% de economia na tarifa de energia", explica Godoi.

E a especialista conta também que o mercado tem grande futuro no estado. Mato Grosso do Sul tem se destacado pelo potencial agrícola e pelo desenvolvimento de políticas energéticas inovadoras e sustentáveis. O incentivo para a diversificação da matriz energética e a eficiência do gasto de energia pode ser intensificada com a entrada de mais consumidores no mercado livre, onde poderão optar por uma fonte sustentável.

"Super promissor, nós temos aqui no Mato Grosso do Sul cerca de 1.400 clientes que podem tomar a decisão de ir para o mercado livre e nós estamos com uma atuação bastante forte, com uma expectativa bastante grande de imigrações. No Brasil, já cerca de 20% de clientes nessa condição já manifestaram o interesse de ir para o mercado livre. Então nós acreditamos que o mercado aqui no Mato Grosso do Sul também será muito promissor", afirmou Roberta Godoi.

E por meio da aquisição e comercialização de energia, é possível que as empresas alcancem seus objetivos sustentáveis no mercado. Como explica o diretor-presidente da energisa, Marcelo Vinhaes.

"O exportador, para que ele tenha o seu produto nas prateleiras da Europa, da América do Norte e da Ásia, ele vai precisar apagar suas pegadas de carbono. E hoje a gente comentou que a (re)energisa também oferece essa solução. Então, ela oferece uma solução via comercialização de energia, onde ela emite um certificado internacional, garantindo que você está consumindo uma energia renovável e, sem dúvida nenhuma, vai facilitar com que seu produto chegue às prateleiras da Europa e da América do Norte", concluiu Vinhaes.

A (re)energisa é o portfólio de soluções energéticas do Grupo Energisa para acelerar a transição energética dos clientes. É uma marca com atuação nacional, atendendo empresas de todos os portes na cidade e no campo, com produtos e serviços personalizados em geração distribuída por meio de fontes renováveis, comercialização de energia no mercado livre, serviços de valor agregado, biometano e biofertilizante. Com 119 anos de história, a Energisa é o maior grupo privado com capital nacional do setor elétrico brasileiro. Além da (re)energisa, o portfólio abrange 9 distribuidoras, 12 concessões de transmissão, geração de grande porte renovável, além de uma central de serviços compartilhados, uma empresa de contact center e a fintech Voltz, a primeira do nosso setor no mercado de energia. Recentemente, diversificamos nosso portfólio com a inclusão da distribuição de gás natural, através da aquisição da ES Gás.