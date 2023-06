Mercado pecuário de 2023 preocupa produtores

"Em momentos de baixa no mercado pecuário, a qualidade na criação do animal é diferencial para guarantir segurança ao produtor na hora de bonificar a @ do boi", essa foi a afirmação do superintendente da Associação de Criadores de Novilho Precoce/MS , Alexandre Guimarães que esteve presente no CBN Agro deste sábado (24).

Guimarães também citou a redução de animais em confinamentos devido à baixa no preço da @. "O produtor está mais receoso devido ao ano que estamos vivendo", pontuou Guimarães. Veja a entrevista na íntegra: