Mercado reage a fala de Lula, atenção investidor com oportunidades, indica especialista

Na última semana (27), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o governo não deve conseguir cumprir a meta de zerar o déficit primário das contas públicas em 2024.

Diante deste cenário, o mercado financeiro reagiu as previsões com mau humor. No entanto, nem tudo está perdido. O investidor deve ficar atento aos sinais e aproveitar as oportunidades em renda fixa. Carteiras precisam estar montadas para rentabilidade e risco de cada indivíduo indica João Soares, colunista da rádio CBN. Acompanhe.