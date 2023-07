Mesmo no inverno, Maracaju continua registrando aumento no número de casos de arboviroses

Maracaju registra mais de 1300 casos de Dengue, do início deste ano até agora. O número de casos de arboviroses, as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti continuam subindo no município, apesar do inverno. As temperaturas quentes e o tempo ainda seco favorecem para a proliferação do mosquito, mas os cuidados para evitar os focos devem permanecer.

A secretaria municipal de saúde mantem o trabalho de fiscalização nas casas com os agentes de endemias, que passaram por uma capacitação para atualizar os conhecimentos. Esse é um trabalho importante que ajuda a conscientizar os moradores de fazerem sua parte, evitando deixar água parada, ou qualquer recipiente que possa acumular água. É ali que o mosquito pode se proliferar.

Segundo o último boletim epidemiológico, Maracaju está com 1319 casos de Dengue, 87 de Zika Vírus confirmados. Desde janeiro, já foram mais de 4800 casos notificados de Dengue.