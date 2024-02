Mesmo sob reparos, ponte sobre o rio Paraguai segue aberta para veículos

Mesmo com o céu encoberto e a pista molhada pela chuva, as obras de restauração da ponte sobre o Rio Paraguai em Corumbá tiveram início no último domingo (18). A iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul, através da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística) e Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), visa garantir a segurança e a fluidez do tráfego na região.

Para que o tráfego não seja totalmente interrompido durante a restauração, uma estrutura metálica de travessia foi instalada. A ponte, que é o principal eixo de transporte do terceiro município mais populoso do interior do estado, fica fechada apenas por curtos períodos, a cada 15 dias, para a instalação da travessia em outros pontos.

No último domingo, a ponte ficou interditada por apenas 1 hora e 15 minutos para garantir a segurança dos trabalhadores e a eficiência do serviço. A próxima interdição total está prevista para o dia 3 de março.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Helio Peluffo, pede a colaboração da população: "Pedimos que todos transitem devagar pela ponte e com cuidado. Essa colaboração é muito importante para que possamos ter um resultado eficiente e rápido. Nossa maior atenção será com a segurança das pessoas."

A estrutura metálica da travessia pesa 17 toneladas e foi instalada com o auxílio de uma carreta transportadora e dois caminhões munck. A rodovia está funcionando no sistema de "Pare e Siga" até a conclusão das obras, prevista para abril. Durante esse período, a travessia metálica será utilizada em cinco pontos da ponte.

*Com informações da Agesul