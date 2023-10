Mil pelo Planeta, iniciativa fomenta reflorestamento em todo o estado

Com o objetivo de ampliar a cobertura vegetal em áreas degradas, a empresa "Mil pelo Planeta" nasceu da iniciativa do idealizador e coordenador, Neo Avila. Defensor do reflorestamento, o empresário mobilizou a primeira ação em Bonito, no ano de 2020, desde então nunca mais parou.

Na ação foram plantadas mil mudas, daí o nome da empresa. "Ali eu percebi que tinha muita vontade das pessoas em fazer algo[...] O Mil pelo Planeta surgiu desta ação. O plantio foi intenso, ainda bem que foi bastante gente, porque foi bastante intenso plantar mil árvores não é fácil e as pessoas vinham perguntar quando seria a próxima iniciativa".

Desde então, já foram 26.071 mudas de várias espécies e no dia 19 de outubro, data da próxima ação, serão mais 700.