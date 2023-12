Milho tem última semana do ano com leves altas no mercado interno brasileiro

O mercado futuro do milho no Brasil segue completamente descolado das negociações na Bolsa de Chicago. Enquanto o cereal segue negociado com alta na B3, na CBOT o cenário tem sido de recuos. Um dos principais motivos está na irregularidade nas chuvas nos estados produtores brasileiros que estão em produção da primeira safra.

Apesar do Brasil ter colhido safra recorde na campanha 2022/23, com 130 milhões de toneladas, o que pressionou bastante os preços no desenvolvimento do ano, principalmente durante a colheita da segunda safra, o país deve registrar recorde de exportações de 52 milhões de toneladas (ao final do ano comercial do milho, janeiro de 2024).



O mercado tem precificado estoques de passagem dentro da média dos últimos anos e a colheita da primeira safra tem expectativa de potencial de 25 milhões de toneladas. Com isso, temos as posições no mercado futuro com negociações em alta na bolsa brasileira.