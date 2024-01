Mínimas caem no Estado e terça-feira pode ser chuvosa

Mato Grosso do Sul terá terça-feira (2) com pancadas de chuva e sol, de acordo com a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec). Ainda de acordo com a meteorologia, a instabilidade é típica de verão, com disponibilidade de calor e umidade.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ainda continua com alerta amarelo para 35 municípios do Estado e cidades de Mato Grosso e São Paulo, destacando a possibilidade de chuvas até esta terça-feira, às 10h. O acumulado de precipitação pode variar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos, de 40 km/h a 60 km/h.

Em 23 municípios da região norte do Estado, o alerta é laranja. Três Lagoas, Aparecida do Taboado e Rio Verde são algumas das cidades na área de risco, com chuva entre 30 e 60 mm/h, ventos intensos de 60-100 km/h. O risco é de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas..

Temperaturas

Em Campo Grande, as temperaturas devem ficar entre 21°C e 31°C e em Três Lagoas, a máxima é de 34°C.

Em Dourados a média é 24°C a 30°C; Ponta Porã, a mínima pode ser 19 °C; Coxim 23°C a 24°C; Porto Murtinho 23°C a 33°C; e Corumbá 25°C a 35°C.

*Com informações do Cemtec



