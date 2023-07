Ministério da Agricultura divulga números de projeção do agronegócio em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul é referência nacional! A área plantada com soja em Mato Grosso do Sul deve crescer 27% entre 2023 e 2033, passando das atuais 3,7 milhões de hectares para 4,7 milhões. Enquanto isso a produção da oleaginosa deve saltar de 14 milhões de toneladas para 16,7 milhões, um crescimento de 19%. Os números são resultado do estudo "Projeções do Agronegócio, Brasil 2022/23 a 2032/33", divulgado recentemente pelo Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

Milho

O estudo mostra também que a área total plantada com milho, o segundo grão mais produzido em Mato Grosso do Sul, deve crescer 27,%, saltando das atuais 2,2 milhões de hectares para 2,8 milhões de hectares. Com base nesse crescimento, o Mapa projeta um crescimento de 36,3% na produção do milho, saltando de 11,4 milhões de toneladas para 15,5 milhões de toneladas.



Expansão



O Mato Grosso deve liderar a expansão da produção de milho e soja na próxima década. A produção de milho deve passar de 46,8 milhões de toneladas na safra 2022/2023, para 69,1 milhões em 2032/2033, corresponde a um acréscimo de 47,6% na produção. Grande parte desse crescimento deve ocorrer pela demanda, promovida pela indústria de Etanol de milho. Outros estados, como Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Paraná e Maranhão, embora projetem forte crescimento desse produto, as quantidades produzidas estão abaixo do observado em Mato Grosso.

Cana



Em Mato Grosso do Sul a área plantada com cana de açúcar pode saltar das atuais 648 mil hectares para 931 mil hectares nos próximos 10 anos, um crescimento de 43,6%. Com isso, o aumento da produção projetada é de 44,4%, indo dos atuais 48,7 milhões de toneladas para 70,3 milhões de toneladas.



*Com informações Ministério da Agricultura