Ministério da Agricultura e Pecuária Participa de Reunião Internacional sobre Influenza Aviária

A Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária esteve presente na primeira reunião da Comissão Intersetorial para Prevenção e Controle da Influenza Aviária nas Américas. O encontro, realizado de forma híbrida no Rio de Janeiro, contou com a participação de representantes de vários países e organizações.

As resoluções e recomendações feitas durante a reunião guiarão as próximas ações da Secretaria no combate à influenza aviária, além de serem importantes para a organização de futuros encontros da Comissão. Durante o evento, temas como a estruturação de um fórum regional para impulsionar iniciativas de saúde única para a influenza aviária, a identificação de posições comuns sobre a doença e a definição de estratégias de alcance sub-regional e regional foram discutidos.

A iniciativa visa fortalecer a cooperação internacional no enfrentamento dessa importante questão de saúde animal.