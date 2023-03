Ministério do Turismo abre cursos gratuitos de qualificação

O Ministério do Turismo, em parceria com a Universidade Federal de Tocantins (UFT), está com inscrições abertas para os cursos “Especialização Técnica em Atrativos Culturais” e “Especialização Técnica em Atrativos Naturais” voltado para as regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil.

O prazo para se inscrever vai até o dia 10 de abril. São 400 vagas para distribuição equitativa entre os 10 estados que integram as duas regiões e o Distrito Federal. São eles: Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Divididos em quatro módulos, os cursos terão duração de aproximadamente cinco meses e possuem carga horária total de 200h, sendo 160h de teoria, realizado totalmente à distância (EaD), e 40h de aula prática, realizada pelo cursista, a partir das orientações estabelecidas no módulo, e postada no ambiente, evidenciando o momento de prática que ele desenvolveu na sua localidade.

O objetivo do curso é aprimorar as competências profissionais do guia de turismo regional para atuar como facilitador entre turistas e destinos turísticos, interpretando atrativos, promovendo uma mediação cultural e focando na excelência da prestação de serviços e no atendimento aos turistas.

As aulas estarão disponíveis na plataforma AVA Moodle, exclusiva do curso ANCTUR (Projeto de Especialização Técnica em Atrativos Naturais e Culturais em Turismo), onde o cursista terá acesso a todo o conteúdo de forma livre, seguindo a trilha pedagógica.

Confira o edital completo e o link de inscrições.

*Com informações de Fecomércio