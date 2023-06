Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, garante construção da Casa da Mulher em Dourados

O Ministério das Mulheres se comprometeu a trabalhar pela execução célere da construção da Casa da Mulher Brasileira em Dourados. A Prefeitura Municipal equipará o prédio depois de pronto. Os anúncios foram feitos no sábado (17) durante encontro entre o prefeito Alan, a ministra Cida Gonçalves e o deputado Geraldo Resende, na Capital.

Segundo o prefeito Alan Guedes, o compromisso firmado pelo Governo Federal é fundamental para que a obra saia do papel. “É muito importante essa sensibilidade com Dourados. A parceria do deputado Geraldo e de toda bancada federal de MS foram decisivas para mais este importante passo”, explica Alan.

O município já conta com duas emendas no valor de R$1,6 milhão da senadora Soraya Thronicke e da ex-deputada e superintendente da Sudeco, Rose Modesto, para equipar o prédio. O deputado Geraldo intermediou a liberação de R$ 17 milhões junto ao Governo Federal para a execução da obra.

“É uma causa que eu acredito muito. A Casa Mulher Brasileira vai garantir o atendimento necessário para mulheres vítimas de violência, a ministra garantiu celeridade nos trâmites na sua pasta e também no ministério da Justiça”, disse o deputado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ministra Cida ressaltou a importância do trabalho realizado dentro da Casa da Mulher Brasileira e disse que o ministério vai se empenhar no assunto.

A Casa da Mulher Brasileira integra no mesmo espaço serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres: acolhimento e triagem; apoio psicossocial; delegacia; Juizado; Ministério Público, Defensoria Pública; promoção de autonomia econômica; cuidado das crianças – brinquedoteca; alojamento de passagem e central de transportes.

A Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande foi a primeira a ser inaugurada no Brasil, em 2015, reafirmando o pioneirismo do Estado de Mato Grosso do Sul nas políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres.

Atualmente, estão em funcionamento as Casas da Mulher Brasileira de Campo Grande (MS), São Luís (MA), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), São Paulo (SP) e Boa Vista (RR).