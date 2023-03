Ministro do STF fala sobre Estado de Direito em aula inaugural na UFMS

Estão abertas as inscrições para a Aula Inaugural 2023 da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que contará com a presença do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça como palestrante. O tema da aula será "Estado de Direito e direitos fundamentais: evolução e perspectivas".



O evento será realizado no Teatro Glauce Rocha, localizado na própria UFMS, no dia 10 de março de 2023, a partir das 18:30. A participação é aberta ao público, gratuita e presencial.



A realização da Aula Inaugural 2023 é uma iniciativa da Faculdade de Direito da UFMS em conjunto com o Escritório Modelo de Assistência Judiciária (EMAJ). O evento conta com o apoio institucional da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), da Escola Superior da Advocacia (ESA/MS), da Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul (CAA/MS), todas as Ligas Acadêmicas da UFMS, bem assim da UCDB, Insted e da UNIGRAN e respectivos centros acadêmicos.

O encontro será destinado para advogados públicos e privados, magistrados, Delegados de Polícia, Promotores de Justiça, Defensores Públicos e demais membros das carreiras jurídicas e respectivos servidores e aos estudantes de Direito em geral.

Os interessados em participar devem se inscrever por meio do formulário disponível (Clique aqui). Serão fornecidos certificados aos inscritos que efetivamente participarem do evento.