Ministro Paraguaio quer puxar para o país influência das importações da China sobre o Brasil

O Ministro da Economia do Paraguai, Carlos Fernandes Valdovinos disse que quer substituir, até onde conseguir, as importações brasileiras de produtos chineses. A ideia é ampliar a competitividade dos produtos com o aproveitamento do baixo custo da mão de obra e a alta produtividade paraguaia. Segundo ele, o objetivo é substituir alguns bilhões de dólares que o Brasil desprende com as importações da China.

Segundo o colunista da rádio CBN CG, Hudson Garcia, apesar da relação econômica já existente com o vizinho, boa parte está voltada para a energia elétrica.

“As importações brasileiras do Paraguai somaram, neste mesmo período, 1 ,61 bilhões de reais. No entanto, 36 % é energia elétrica. E o segundo produto, o arroz, fica com 11%, e o terceiro, fios e cabos, que geram aproximadamente 8 % das importações. Apesar de números módicos, o Brasil já importa dos nossos irmãos paraguaios 257 produtos, incluindo carne, milho e soja”.

Ainda de acordo com Garcia, este relacionamento tende aumentar nos próximos anos com a efetivação da Rota Bioceânica. Acompanhe a análise.