Ministros do Superior Tribunal de Justiça vão julgar mudanças na tributação de incentivos fiscais

"Na prática o Governo Federal quer tributar com a CEF (Caixa Economica Federal) e o importo de renda o desconto do ICMS que os estados como Mato Grosso do Sul estão concendendo ás indústria em operação" é o que afirma o colunista da Rádio CBN Campo Grande e economista, Hudson Garcia.

Segundo ele empresas que detém inscentivo fiscais por decreto estadual podem sair perdendo com a decisão. Os consumidores não ficam de fora, se a decisão for aprovada gera mais pagamentos às empresas e consequentemente o reppasse nos preços para o consumidor final. Entenda o assunto na Coluna completa: