Miranda terá pavimentação e drenagem de ruas

Miranda, em parceria com o Governo do Estado, terá melhorias significativas em suas vias urbanas graças a três convênios recém-firmados. Essas colaborações prometem transformar estradas de terra em ruas asfaltadas, contribuindo diretamente para a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos moradores.

Documentos oficiais publicados pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) revelam que o Estado irá disponibilizar recursos substanciais, totalizando R$ 1,3 milhão, para o município de Miranda.

Nesse contexto, destaca-se um investimento de R$ 391,8 mil para o projeto de pavimentação e drenagem das seguintes ruas: Delmira de Albuquerque, Belo Horizonte, Seis, José de Alencar, 12 e Tiradentes.

Além disso, um montante de R$ 536 mil será direcionado para a realização de obras de pavimentação e drenagem em um trecho adicional da Rua Belo Horizonte, que compreende o espaço entre as ruas Santos Dumont e Tiradentes.

Ainda mais significativo, outros R$ 459,2 mil serão alocados para viabilizar a pavimentação e drenagem em dois trechos distintos da Rua 12. Um deles abrange a área entre a Avenida João Pedro Pedrossian e a Rua Tiradentes, enquanto o outro se estende até a Ponte Maria do Rosário.

Segundo os extratos dos convênios formalizados pela Agesul, com o aval da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), os recursos serão transferidos à prefeitura em duas parcelas, viabilizando assim a execução das obras. Os projetos também contam com aportes financeiros do governo federal, provenientes do Ministério das Cidades.