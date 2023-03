Missão arriscada para partido de olho na prefeitura da Capital

O PSB decidiu se preparar para o seu maior desafio: concorrer à Prefeitura de Campo Grande no próximo ano, em igualdade de condições com os grandes partidos.

O nome indicado, por enquanto, para assumir a linha de frente dessa dura missão é o do presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlão. Ele esteve em Brasília com o presidente regional do PSB, Carlos Siqueira, juntamente com o presidente regional da legenda, Ricardo Ayache e o suplente de deputado estadual, Paulo Duarte, para tratar das eleições municipais.

Carlão sabe muito bem do risco de deixar uma reeleição (a vereador) praticamente garantida, dentro do atual cenário político, para desafiar nas urnas os candidatos com partidos mais estruturados e candidatos fortes. O primeiro passo será organizar o PSB em Campo Grande com filiações de novas lideranças para entrar na disputa eleitoral.

Por outro lado, nota-se impasse e até um certo distanciamento entre os dirigentes do PTB e Patriotas na discussão da fusão dos partidos. Essas duas legendas precisam dessa união para não serem extintas pela cláusula de barreiras. Tanto o ex-senador Delcídio do Amaral, do PTB, quanto o deputado estadual Lídio Lopes, do Patriotas, evitam falar sobre o futuro deles no novo partido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O que está em jogo é quem será o presidente da legenda em Mato Grosso do Sul. Lídio usa a expressão "vamos ver", "vamos avaliar" e Delcidio já é mais econômico nas palavras respondendo em inglês "no News" (sem notícias).

Confira a coluna na íntegra: