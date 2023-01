Mobilidade urbana pede passagem

Cidades cada vez mais entupidas de carros, um ar cada vez mais poluído por conta das emissões de gases pelos motores a combustão, cada vez mais estresse, e para mim o mais valioso e mensurável: pessoas cada vez mais perdendo tempo nos seus deslocamentos.

Esse é um cenário típico na rotina de quem mora em uma cidade grande e mesmo nas menores, nem tão grandes, como é a nossa capital Campo Grande, os problemas de deslocamento começam a aparecer e rapidamente.

E como tentar melhorar esse cenário? Há soluções viáveis? Já ouviu falar em cidade inteligente? Em micromobilidade?

Para conversar sobre isso, convidamos Fayez José Rizk, Arquiteto e Urbanista que desde 1976 trabalha na área de Urbanismo, especialmente mobilidade urbana e trânsito, em diversas cidades do Brasil.

De São Paulo participa conosco o empresário Maurício Fernandes Sócio-diretor do Grupo 2W Motors, e que tem uma longa experiência com motocicletas no Brasil e no mundo, com as marcas BMW, Husqvarna, pioneiros ao abrir a primeira concessionária da marca britânica Royal Enfield no Brasil, ingressaram no mercado de bicicletas elétricas ao trazer a marca premium italiana Fantic para o país. A KTM Bikes em 2021, a Piaggio chegou no início de 2022 com seus triciclos de trabalho e também para passageiros e, a partir deste ano, passam a comercializar também as motos Fantic.

Confira a coluna na íntegra: