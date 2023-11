Moda sustentável fomenta empreendedorismo na Capital

O consumo da moda preocupado com as boas práticas em favor do meio ambiente. Com este objetivo, será realizado no próximo sábado (02) o Encontro de Empreendedores de Brechós. A inciativa realizada há oito anos vai reunir mais de 30 empresários.

Coordenadora e co-fundadora da iniciativa, Val Reis, explicou que neste período em que o encontro é realizado, em Campo Grande, já foram promovidos 250 eventos e mais de 150 mil peças de roupas ganharam vida nova. Parte dos produtos é disponibilizado através do desapego de usuários ou ainda vindo de outros bazares.

"Então, vem de feira da pechincha de instituições, a gente traz de fora, então é uma série de lugares, e faz uma curadoria delas. A gente lava, passa, deixa cheirosinha, a pessoa pode sair do evento usando a roupa".

Continue Lendo...

Além dos valores atrativos, com peças sendo vendidas a partir de R$5, o evento é uma oportunidade de geração de renda para os participantes. O encontro será no Horto Florestal, entrada pela Av. Ernesto Geisel, das 8h às 14h. Acompanhe a entrevista completa.