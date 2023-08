Mommy Makeover, a cirurgia plástica da mulher após a gestação

No CBN Saúde desta sexta-feira (4), o cirurgião plástico, Fabio Saad, falou sobre a Mommy Makeover, cirurgia plástica indicada para mulheres após a gestação e que envolve uma combinação de procedimentos, com as correções mais comuns nas mamas, abdômen, coxas, quadris e cintura. A cirurgia resgata a autoestima da mulher, possui tempo curto de recuperação e todas as dúvidas devem ser sanadas logo na primeira consulta com um profissional habilitado.

Confira mais informações sobre o procedimento na entrevista ao vivo: