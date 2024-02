Montadoras apostam no modelo SUV para movimentar o mercado em 2024. O novo lançamento da Renault, Kardian, deve concorrer com modelos como Fiat Pulse e Volkswagen Nivus e deve chegar ao mercado brasileiro com um preço médio de R$ 112.790 mil.

Ouça a coluna CBN Motors, com Paulo Cruz para a CBN Campo Grande na íntegra:

