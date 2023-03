Moqueca Pantaneira de Porto Murtinho

Durante visita ao município de Porto Murtinho, traçando a nova Rota Gastronômica Pantaneira, edição Águas, o chef Paulo Machado disse que se deparou com "um prato delicioso num local paradisíaco". É uma Moqueca de Pintado com Mandioca e Banana, feito na pousada Fecho dos Morros, localizada numa ilha no rio Paraguai, no pantanal sul mato-grossense.

Veja o relato do chef na coluna Viagem de Sabores, nesta quarta-feira (29), durante o jornal CBN Campo Grande:

Moqueca Pantaneira de Pintado

INGREDIENTES

1 Kg de postas de Pintado (cerca de 10 postas)

Suco de 3 limões

1 colher de sopa de chimichurri em pó

5 dentes de alho amassados com sal

50 gr de gengibre picado

5 bananas nanica

300 gramas de mandioca cozida

1 pimentão vermelho em rodelas

1 pimentão verde em rodelas

1 pimentão amarelo em rodelas

300 gr de cebola em rodelas

500 gr de molho de tomate

3 colheres de azeite de oliva

300 ml de leite de coco

100 ml de óleo de urucum

300 ml de água

MODO DE PREPARO

Numa panela de barro, previamente aquecida, doure o alho no azeite e depois coloque camadas de: cebola, tomates, pimentão verde, vermelho e amarelo, a mandioca e as postas de peixe (previamente temperadas com limão, sal, alho amassado, gengibre, chimichurri em pó e pimenta do reino preta).

Regue com a água, o leite de coco e o óleo de urucum e leve ao fogo. Ao ferver, finalizar com cheiro verde e a banana cortada ao meio (longitudinal), cozinhe por mais alguns minutos até o peixe está macio ao toque do garfo por e sirva em seguida com arroz branco e pirão de peixe que pode ser feito com o mesmo caldo.