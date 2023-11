Moradora do Bairro Giocondo Orsi denuncia escuridão na Via Park

Uma das principais ruas de Campo Grande, a Avenida Via Park está no escuro no trecho entre a rua Santa Bárbara até o posto de gasolina, no sentido Parque do Sóter/Avenida Mato Grosso. A denúncia foi encaminhada para a rádio CBN CG, pela ouvinte Marileda Ourives de Souza.

Moradora do bairro Giocondo Orsi, Marileda encaminhou um vídeo para ilustrar a situação. De acordo com as imagens, a única iluminação no local vem do comércio instalado ao longo da via. No entanto, no lado onde está localizada a ciclovia, espaço também utilizado por pedestres para caminhadas, não há iluminação pública ativa.

"Moro aqui no Giocondo Orsi: na Via Park sem iluminação pública nestes dias de calor intenso. A caminhada com pets ou para praticar exercício não tem condições. No final da tarde, à noite, está mais fresco, mas a escuridão nos impede, eu particularmente tenho medo. Da Via Park do Parque Sóter até praticamente na rotatória com a Avenida Mato Grosso muitos pontos sem iluminação pública. Um verdadeiro breu", relata Marileda.

Sobre o problema, nos questionamos a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep). Sem especificar uma data para a solucionar a situação, a Secretaria informou que enviará equipes para verificar o que está ocorrendo por lá.

"A Sisep mantém equipes todos os dias fazendo manutenção da iluminação pública. A programação de serviços é elaborada de acordo com as demandas recebidas pelo 156 e Fala CG. Por isso, a Secretaria reforça a importância da população fazer os pedidos por esses canais e que anote o número do protocolo. Essa situação da Via Park será averiguada por nossas equipes".