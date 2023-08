Moradores do Portal Caiobá II poderão fazer cadastro da Tarifa Social perto de Casa

Energisa leva ação de conscientização e serviços aos moradores do bairro Portal Caiobá II. A Unidade Móvel Educacional fica disponível até 11 de agosto (sexta-feira) na associação de moradores do bairro.

No local haverá distribuição de materiais orientativos como gibis e folders abordando dicas de conservação de energia e segurança nas instalações. Cadastro de clientes na Tarifa Social de Energia Elétrica e a substituição de lâmpadas incandescentes e/ou fluorescentes compactas por lâmpadas LED, para clientes cadastrados como baixa renda.

Segundo a empresa, a troca de lâmpadas é uma maneira simples e acessível de melhorar a eficiência energética em residências, empresas e espaços públicos. Ao substituir as lâmpadas antigas por modelos de alta eficiência de LED, é possível reduzir significativamente o consumo de energia elétrica.

Elas proporcionam uma economia de 50% em relação às fluorescentes compactas, e duram três vezes mais. Em relação às incandescentes, duram até 25 vezes mais. E, ainda, não emitem radiação ultravioleta ou poluentes ao meio ambiente, não causam cansaço visual e ainda podem ser recicladas.

Essa troca é possível para quem é cadastrado como baixa renda ou beneficiado com o Programa de Tarifa Social de Energia Elétrica, um projeto social que possibilita descontos de até 65% na conta de luz das famílias de baixa renda.

Ao todo, foram substituídas 14.861 lâmpadas e 239 geladeiras nas ações sociais realizadas em Mato Grosso do Sul, só no primeiro semestre de 2023.

Para conseguir o serviço de substituição o cliente precisa apresentar um documento pessoal com foto, o Número de Identificação Social (NIS) e comprovante de residência, como uma conta recente de energia.Cada família poderá receber até seis lâmpadas novas.

No encerramento da ação no dia 11 serão realizadas palestras com distribuição de gibi para o público infantil e para os adultos, folders abordando dicas de conservação de energia e segurança nas instalações. Além de uma sessão de cinema e sorteio de cinco geladeiras para clientes cadastrados.