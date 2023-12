Moradores enfrentam falta de energia 15 horas após temporal

A empresa concessionária do serviço de energia elétrica na Capital, Energisa, informou há pouco que moradores dos bairros Jardim Batistão, Tiradentes, Coophavilla II, Vila Santo antônio e Vila Nova Campo Grande ainda se encontram parcialmente sem energia.



A produção da Rádio CBN Campo Grande também conversou com moradores do Jardim Imá e do bairro Petrópolis, onde foram registrados os maiores estragos por conta do temporal desse domingo (3), e foi informada que ainda há falta de energia elétrica em alguns pontos onde árvores atingiram a fiação da rede e ainda não foram retiradas.

Uma das moradoras que enfrenta o apagão, desde o início da tarde desse domingo, é a fisioterapeuta Juliana dos Anjos Oliveira, que teve parte da casa atingida por uma árvore de grande porte. Os ventos que atingiram a Capital Morena tiveram rajaadas de até 67,8 km por hora, conforme registro das estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Equipe da concessionária de energia em manutenção da rede durante a madrugada - Foto LSSCom

A Energisa informou que triplicou as equipes para atendimento emergencial mas depende do trabalho do Corpo de Bombeiros na retirada de árvores caídas para restabelecer o serviço. Durante a noite e a madrugada dessa segunda-feira (4) pelo menos oito equipes da empresa de energia foram deslocadas para a região Oeste da Capital para os trabalhos de corte e retirada de galhos sobre a rede e substituição da fiação danificada.

Não há previsão de horário para o restabelecimento completo do fornecimento de energia na cidade.



