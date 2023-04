Moreninha IV receberá asfalto e drenagem de água por R$ 1,2 milhão

Foi publicado no Diário Oficial Eletrônico de hoje (24), o contrato de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Bairro Moreninha IV. O processo foi iniciado no dia 30 de janeiro e a empresa vencedora foi a Equipe Engenharia.

Conforme o projeto, passarão por obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais as ruas João Adolfo Cintra, Cândida Menezes Cintra, Antônio Pires de Oliveira e Clotilde Chaia, no trecho entre as ruas Copaíba e Ivo Osman Miranda. Outra via que será pavimentada é a Rua Elias Saad, entre a Antônio Pires de Oliveira e a Clotilde Chaia.

Após a publicação do contrato, o Governo do Estado precisa liberar a Ordem de Início dos Serviços (OIS) para a obra começar. O documento deve ser assinado nos próximos dias e o prazo contratual para duração do empreendimento é de 180 dias consecutivos. O valor total do contrato é R$ 1.288.250,29.