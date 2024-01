Morre criança de 11 anos que foi atropelada por ônibus em Corumbá

Kemilly Gabrielly da Costa Benites, 11 anos, morreu na Santa Casa de Corumbá após não resistir aos ferimentos sofridos após ser atropelada por um ônibus. O acidente aconteceu no final da tarde do dia 8. Ela faleceu na noite desta quarta-feira (10). Conforme avaliação médica, ela precisava ser transferida para Campo Grande para atendimento especializado, mas o quadro de saúde dela estaria muito fragilizado para o transporte até a Capital. A situação sobre a não transferência dela pode ainda ser analisada pelo Conselho Municipal de Saúde de Corumbá.

A menina estava com outra criança em uma bicicleta e o ônibus atingiu as duas vítimas entre as ruas 7 de Setembro e Alameda dos Canários, na parte alta da cidade. A primeira informação é que a bicicleta das crianças estava sem freio e não conseguiu parar quando o ônibus passava.

O motorista do veículo teria tentado desviar, mas elas foram atingidas na parte traseira. O pneu do veículo passou pela perna de Kemilly, que teve fratura exposta no fêmur e na tíbia da perna esquerda. O condutor parou para prestar socorro. Ele transportava funcionários de uma empresa de mineração.

Kemilly foi levada para os primeiros atendimentos por testemunhas que estavam no local, que não aguardaram a chegada de uma viatura do Samu ou dos Bombeiros. Primeiro ela deu entrada na UPA e depois foi transferida para a Santa Casa de Corumbá, por onde passou por cirurgia de emergência. A outra criança sofreu ferimentos leves e passa bem.

O corpo dela foi encaminhado para o IML de Corumbá e a Perícia Criminal vai realizar laudo para indicar a causa da morte. Esse documento vai ser enviado para a Polícia Civil, que abriu inquérito para apurar as responsabilidades sobre o acidente.