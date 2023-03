Morre deputado Amarildo Cruz, aos 60 anos

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT) estava internado no hospital Proncor, em Campo Grande, desde a noite da última terça-feira (14), para tratar de uma pneumonia. Dois dias depois, o quadro de saúde do parlamentar se agravou e, após uma parada cardiorrespiratória, ele precisou ser levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No início da tarde de hoje, Amarildo Cruz sofreu a terceira parada cardiorrespiratória e não resistiu.

O parlamentar era filiado ao Partido dos Trabalhadores há quase 40 anos e estava no quinto mandato como deputado estadual. Ele deixa esposa e três filhos. Cruz é natural da cidade de Presidente Epitácio (SP), formado em Direito e Ciências Contábeis e pós graduado em Gestão Pública.

O presidente do Partido dos Trabalhadores no Estado, Vladimir Ferreira disse que o parlamentar fará falta na política estadual. "Amarildo era um dirigente preparado, com qualidade técnica, qualidade jurídica, que construiu ao longo de sua trajetória. Desde muito jovem se envolveu na luta em defesa da democracia", disse.

O deputado federal Vander Loubet (PT) disse que hoje é "um dia triste para o Partido dos Trabalhadores em Mato Grosso do Sul. Depois do desencontro de informações de ontem,sobre o estado de saúde de Amarildo Cruz, infelizmente hoje foi confirmada pela família a notícia de seu falecimento", se referindo a Fake News sobre a morte do parlamentar que geraram revolta entre amigos e familiares nessa quinta-feira (16).

O velório será realizado no salão principal da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) a partir das 21h desta sexta-feira (17) até às 6h da manhã deste sábado, quando o corpo do deputado será transladado para a cidade de Presidente Epitácio (SP) para ser sepultado.

Segue a nota divulgada no perfil do deputado nas redes sociais pelo irmão dele, Lincoln Cruz.