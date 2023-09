Morre jornalista Antônio João

Antônio João Hugo Rodrigues, morreu na noite dessa segunda-feira (18), em decorrência de complicações cardíacas, aos 75 anos de idade. Na quinta-feira passada (15), ele infartou e no domingo, pela manhã, sofreu duas paradas cardíacas. Acabou sendo entubado e acabou não resistindo. AJ, como era conhecido, nasceu em Campo Grande, em 26 de dezembro de 1947.

Ele será velado das 10h às 12h no Memorial Park, na Capital. Depois seu corpo será levado a Araçatuba-SP para ser cremado e as cinzas serão jogadas no Rio Paraguai. É um pedido deixado por ele.

Antônio João deixou um legado no jornalismo de Mato Grosso do Sul, além de dirigir o Correio do Estado, TV Campo Grande, TV Guanandi, o SBT de Dourados (hoje TV Rit), rádio Mega 94, Rádio Cultura (hoje rádio Hora). Depois ele comandou, também, o Diário da Serra.

Como correspondente do Estado de São Paulo, o Estadão, ganhou o prêmio Esso, a honraria mais importante do jornalismo brasileiro.

Como diretor de uma rede de comunicação, as grandes lideranças políticas buscavam conselhos dele. E, com o tempo, se enveredou na política e virou senador da República por um curto período na condição de suplente do senador Delcídio do Amaral.

Antônio João começou a trabalhar no Correio do Estado ainda criança, aos 7 anos de idade. Ele acompanhava o pai, professor José Barbosa Rodrigues, que comandava o jornal.

Fica o registro da trejatória desse ícone do jornalismo em Mato Grosso do Sul e os nossos sentimentos aos familiares e amigos.