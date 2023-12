Morre na Capital o político Eduardo Contar Filho, aos 90 anos

Morreu em Campo Grande, na noite dessa quinta-feira (28), o político e advogado Eduardo Contar Filho, aos 90 anos. Na década de 70, entre os anos de 1971 e 1978 Contar Filho exerceu o cargo de vereador por dois mandatos consecutivos em Campo Grande, na 17ª e 18ª legislaturas, ainda pelo antigo Estado de Mato Grosso.

O irmão, Edson Contar, informou que ele estava internado no hospital da Unimed e faleceu em razão de uma pneumonia dupla.

"Era o mais velho e, por tradição árabe, o substituto de nosso pai. Assim, foi o que nos orientou e protegeu depois que o pai se foi. Agora fica o vazio, pois dos quatro irmãos, sou o único vivo", manifestou Edson Contar.

Eduardo Contar Filho como presidente da Câmara de Vereadores - foto: Roberto Higa



O político também presidiu o legislativo municipal em 1977. No ano de 1979, já eleito deputado estadual suplente, participou da primeira legislatura da Assembleia Legislativa de MS, quando acabou assumindo o cargo pela Arena (Aliança Renovadora Nacional, antiga legenda partidária) num dos momentos mais importantes da história de Mato Grosso do Sul.

Eduardo Contar Filho também foi presidente do Banco do Estado de Mato Grosso (Bemat).

Bisneto de José Antonio Pereira, fundador de Campo Grande, Contar Filho, deixa a esposa Maria do Carmo, e os três filhos, João Eduardo, Beatriz e Ana Rita.

Nas redes sociais, a notícia gerou comoção, principalmente de quem acompanhou a carreira de Eduardinho, como era chamado pelos amigos. "Uma pessoa muito boa, um idealista, tinha grande espírito público, um amigo muito querido", publicou Manfredo Alves Correa, procurador aposentado do Ministério Público de Contas de MS.



A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul publicou, em sua página institucional, na internet, uma nota de pesar.

"É com profundo pesar que lamentamos o falecimento do ex-deputado estadual Eduardo Contar Filho, bisneto do fundador da nossa Capital, José Antônio Pereira. Mais do que um cidadão com história e raízes em Campo Grande, por onde exerceu a vereança, era um homem público íntegro e preocupado com as futuras gerações e a sociedade que tão bem soube representar. Um legado de liderança e respeito marcarão sua descendência! Nos juntamos a familiares e amigos neste momento de luto e nos solidarizamos com a dor da partida."

Despedida

O velório de Eduardo Contar Filho está sendo realizado no cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande, e o enterro está marcado para às 15h.