Morte de criança indígena por desnutrição segue em investigação e será levada ao Congresso Nacional

A morte da criança indígena, de 1 ano e 3 meses, em Dourados segue em investigação pelo MPF (Ministério Público Federal) e a promessa é de que o caso seja levado também ao Congresso Nacional pelo deputado federal Geraldo Resende (PSDB). A informação é de que a criança teria morrido por desnutrição na última segunda-feira (1°).

De acordo com o deputado, ele esteve reunido na sexta-feira com 11 vereadores, indígenas e vice-prefeito, e já tem discutido com os ministros da Saúde, Povos Indígenas, Educação, Cidadania e Relações Institucionais projeto que envolva vários ministérios a ser implantado em Dourados, como piloto, para depois ser expandido por todo o País.

Conforme nota emitida pela Prefeitura de Dourados, a família recebe cesta básica mensalmente e Bolsa Família, além de ser atendida pelo Cras (Centro de Referência de Assistência Social), que é vinculado à Secretaria de Assistência Social do município.

Todo histórico de atendimento à família já foi repassado ao Ministério Público Federal.

De acordo com o procurador da República em Dourados, Marco Antônio Delfino de Almeida, a situação é um caso isolado e que a criança que faleceu tem outros quatro irmãos que não estão com desnutrição.

o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Assistência Social e dos Direitos Humanos, fez neste sábado (6) o monitoramento e cadastramento de famílias no programa "Mais Social" em Dourados.

Técnicos da pasta fizeram o atendimento na comunidade Santa Felicidade, que abriga 240 famílias entre imigrantes (venezuelanos e haitianos) e ainda um grupo de aproximadamente 12 famílias indígenas. O trabalho de monitoramento de cadastramento do "Mais Social" no local é realizado de forma contínua e 95% das famílias da área já estavam incluídas no programa.

O programa "Mais Social" garante auxílio financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional. Atualmente são beneficiadas 92 mil famílias com valor mensal de R$ 300.

Além do "Mais Social" outra frente de atuação para atender a população carente de MS é o programa de Segurança Alimentar do Governo do Estado entrega todos os meses aproximadamente 20 mil cestas alimentares para a população indígena. São mais de 25kg de alimentos em cada cesta, composta por 21 itens, como arroz, feijão e carne. Em 2023 devem ser entregues aproximadamente 238 mil cestas alimentares, em 86 aldeias de 55 municípios.