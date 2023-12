Morte por exposição ao calor extremo, diz laudo do IML sobre morte em show de Taylor Swift

O laudo da necropsia de Ana Clara Benevides, de 23 anos, que morreu no dia 17 de novembro após passar mal no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, enquanto esperava pelo show de Taylor Swift, aponta exaustão térmica causada pelo calor extremo.

A universitária estava acompanhada de uma amiga naquele dia em que a capital fluminense registrou temperatura ambiente acima dos 40 ºC, um recorde para o período, previsto pela meteorologia com alerta para o risco à saúde em mais uma onda de calor extremo no país.

Ana Clara ficou por horas exposta ao sol intenso e teve parada cardiorrespiratória. Ela chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. Laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML) mostrou que ela teve pequenas hemorragias nos pulmões. Vários fãs que estavam no local também passaram mal devido ao calor.

A Polícia Civil abriu um procedimento para acompanhar o caso e dependia de um perícia no corpo de Ana Clara para seguir com as investigações. O laudo do IML-RJ, concluído neste mês de dezembro, confirma que a jovem foi exposta ao calor extremo, teve exaustão térmica com quadro de choque cardiovascular e comprometimento grave dos pulmões evoluindo para a morte súbita.

Outro trecho do laudo atesta que Ana Clara morreu por hemorragia alveolar, ou seja, por rompimento nos vasos sanguíneos que irrigam os pulmões e congestão polivisceral, paralisação de vários órgãos por exposição ao calor. Os peritos também confirmaram ausência de consumo de drogas e descartaram sinal de doença pré-existente.

Com o resultado da necropsia, os policiais devem intimar representantes da empresa Time for Fun (T4F), responsável pela organização do show, a prestarem depoimento. Os organizadores do evento podem ser indiciados por homicídio culposo se ficar comprovado que não foram tomadas medidas adequadas diante da onda de calor extremo.

Na época, diversos fãs que estavam no local relataram que foram impedidos de entrar no estádio com garrafinhas ou copos d'água e que não havia distribuição de água enquanto aguardavam na fila. Outra reclamação registrada foi sobre o elevado preço da água que era vendida dentro do estádio.

Ana Clara Benevides

A jovem de 23 anos era natural de Pedro Gomes, norte de Mato Grosso do Sul, estudava psicologia em Rondonópolis-MT, a 134 quilômetros da cidade de Sonora-MS, onde morava com a mãe.

