Mortes caem 30%, mas número de acidentes ainda é alto na Capital

"Falta de atenção e desrespeito à sinalização". Essas são as principais causas de acidentes no trânsito, de acordo com o Batalhão da Polícia Militar de Trânsito, em Campo Grande.

Dados do Batalhão mostram que, no ano de 2023, houve uma redução de quase 30% no total de mortes nas ruas da Capital, em relação a 2022. Já o número de acidentes aumentou no último ano.

Até o dia 10 de dezembro do ano passado, ocorreram 11.229 acidentes no trânsito, uma média de 33 ocorrências por dia.

A subcomandante do batalhão de trânsito, major Gabriela Fernandes, afirma que a imprudência e o desrespeito às leis de trânsito são os principais fatores que levaram a esses números e falta a conscientização dos motoristas campo-grandenses.

"O que a gente sempre pede para as pessoas é isso. Se elas respeitarem a sinalização e dirigirem com maior atenção, o número de sinistros tendem a cair. Às vezes um minuto de bobeira no celular pode custar a vida de uma outra pessoa", afirma a major.

Acidentes com morte

As informações da Polícia Militar mostram que, até o dia 10 de dezembro, 54 vidas foram perdidas no trânsito, mas esse dado não traz os pacientes vítimas de acidentes que evoluíram para óbito depois de internados.

Os meses que registraram o maior número de mortes foram maio (8) e junho (8). Já os meses de fevereiro, outubro e novembro, tiveram o menor número de vítimas fatais, 2 casos em cada mês.

"O ano de 2023 foi um ano melhor que o ano de 2022, quando a gente avalia a questão de mortes. Em relação aos sinistros [acidentes] normalmente é oriundo da falta de atenção e desrespeito à sinalização. Os fatores preponderantes muitas vezes não são álcool ou velocidade e sim com essa postura do motorista. A gente pede para o condutor estar sempre atento", pontua a subcomandante.

No perído de 1 ano, o aumento do número de acidentes de 2022 para 2023 foi de 147 casos, entre acidentes com vítimas e sem vítimas.

Major gabriela reforça o pedido para o respeito às leis e entre todos os envolvidos no trânsito. "O trânsito é uma responsabilidade de todos, do condutor, do passageiro, do motociclista, também do pedestre, então se cada um fizer a sua parte a gente consegue um trânsito mais seguro".