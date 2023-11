Motorista é multado em 300 mil reais por transporte ilegal de baterias usadas

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Amambai, apreendeu 30.260 quilos de baterias usadas sem licença ambiental. O material estava sendo transportado em uma carreta que seguia de Ponta Porã para Umuarama, no Paraná.

Ao ser parado pela polícia, o motorista do veículo apresentou a documentação de transporte, porém, a licença ambiental da carga estava vencida desde setembro de 2023.

Diante dos fatos, a PMA multou o motorista em mais de 300 mil reais, com base no Art. 64 do Decreto Federal 6514/08, que prevê multa de R$500 a R$2 milhões para quem transportar produtos perigosos sem licença ambiental.

Continue Lendo...

O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Amambai.

*Com informações da PMA