Motoristas do Transporte Escolar Rural recebem capacitação

A Prefeitura Municipal de Campo Grande realizou, nesta quarta-feira (1), a 1ª Formação do Transporte Escolar Rural. O objetivo é garantir a segurança do transporte dos alunos das escolas do campo da Rede Municipal de Ensino (Reme).

Cerca de 2,5 mil alunos que residem em áreas rurais utilizam o transporte para chegar às escolas municipais. Atualmente, a frota é composta por 81 linhas terceirizadas, 8 linhas emergenciais e 2 linhas da frota própria da Semed, totalizando 91 veículos.

O evento foi organizado pela Gerência de Orçamento e Execução das Despesas (Goed/ Sugefic) e contou com a participação dos responsáveis das empresas terceirizadas, motoristas e representantes do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS). Durante a formação, foram debatidas as normas nacionais do transporte escolar rural, além de serem discutidos os alinhamentos para o ano letivo de 2023.

“Essa formação é de grande importância para garantir a seguridade aos nossos alunos do campo e a tranquilidade dos pais ou responsáveis, assegurando que os motoristas do transporte rural estejam cientes de sua responsabilidade e compreendam suas obrigações e seus deveres, perante os estudantes da Reme”, disse Lucas Henrique Bitencourt, secretário da Semed.

Os veículos também passarão por vistoria nos dias 2 e 6 de fevereiro. Fazem parte da frota kombis, vans, micro-ônibus e ônibus que atendem os alunos das oito escolas do campo da Capital.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande