Movimenta CG: Oficinas acontecem durante a semana com temática de carnaval

A Prefeitura de Campo Grande planejou diversas ações para este carnaval, incluindo as atividades esportivas e recreativas da Fundação Municipal de Esporte (Funesp). A partir desta segunda-feira (13), os professores programaram aulas temáticas das oficinas do Programa Movimenta Campo Grande. O intuito é ampliar o acesso ao esporte e lazer aos cidadãos, com a oferta de atividades físicas e esportivas que contribuam no desenvolvimento da cultura esportiva e do lazer.

“O carnaval sendo um dos maiores eventos do país, quando todos os estados brasileiros comemoram, não poderia ficar de fora da programação das oficinas. É um evento no qual as pessoas confraternizam bastante, dançam e brincam. Nossas aulas temáticas levam esse clima da festa e ainda ajudam a manter o corpo bem disposto para brincar nessa festa”, comentou o diretor presidente da Funesp, Odair Serrano.

Para a gerente de Atividades Temáticas da Funesp, Luana Sabatine, a ação resgata a cultura e a expressão. “As aulas têm também, o intuito de promover o assunto em pauta. No caso do Carnaval, além de ser um momento do ano muito alegre, de interação social, resgata grandes características culturais construídas ao longo da história do país e do mundo. Além de ser um momento em que as pessoas se sentem mais livres para se expressarem”.

Edimeire Alcântara Parente, que participa das oficinas no Centro Comunitário do Rouxinóis, falou das aulas temáticas. “São bem legais, eu gosto. Apesar de não ser uma pessoa que se fantasia muito eu entro no embalo e improviso uma máscara para entrar no clima. As aulas são ótimas”.

As oficinas da Fundação de esportes acontecem em todas as sete regiões da capital e nos distritos. São mais de 150 professores atuando dentro da Funesp. São oferecidas a toda a população campo-grandense atividades para crianças, adultos e idosos, como Voleibol, Basquetebol, Futebol, Natação, Hidroginástica, Ginástica rítmica, Ginástica artística, Ballet, Beach tênis, Funcional, Corrida, Pilates, Ritmos, entre outras modalidades.

As atividades são gratuitas e para participar é só ir com roupa adequada para a prática de exercícios e se inscrever no local na modalidade de seu interesse.

Confira a programação das aulas temáticas de Carnaval:

13/02 – Amape às 7h30

14/02 – P. Jatobá às 18h

15/02 – Rouxinóis às 18h

16/02 – CRAS Lili Fernandes às 7h30

16/02 – Bethaville às 18h

16/02 – Sale Ampare às 18h

*Com informações de Prefeitura Municipal de Campo Grande