Movimentação intensa nos cemitérios da Capital desde cedo

Desde às 6h da manhã desta quinta-feira (2), Dia de Finados, horário de abertura dos cemitérios públicos de Campo Grande já é registrada intensa movimentação de quem prefere homenagear os entes queridos no início do dia, quando a temperatura é mais amena.

Pelo menos 30 mil pessoas são esperadas ao longo do dia nos cemitérios Santo Amaro, Santo Antônio e São Sebastião (conhecido como Cruzeiro), que ficarão abertos até às 17h.

No cemitério Santo Amaro, o maior da capital com cerca de 46 mil túmulos, o operador de máquinas Pedro Rodrigues de Oliveira foi uma das pessoas que decidiu ir logo pela manhã para cuidar do túmulo dos familiares e lembra com carinho e saudade dos que já partiram dessa vida.



"Eu vim visitar o túmulo da minha mãe e do meu irmão, tenho mais familiares nos outros cemitérios e não dá pra ir em todos porque está muito corrido, mas faço a minha parte todo ano. Tem que cuidar mesmo [...] eu sempre venho visitar eles com flores, velas e lembrancinhas que minha mãe gostava", conta.

Continue Lendo...

A aposentada Elvecy Fernandes conta que cuida das lápides do pai e do irmão todos os meses e, neste Dia de Finados, vem acompanhar a mãe nas visitas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Meu pai faleceu de covid há três anos e, desde então, a gente cuida daqui todos os meses. E hoje é o dia mais especial e que a gente traz flores, a minha mãe mantém essa tradição e eu, como cristã, respeito e acompanho ela sempre", afirma.

A movimentação também foi grande no cemitério Santo Antônio, na região central da cidade, onde durante todo o dia são esperadas mais de 10 mil pessoas.

A oração é o principal momento da visita do advogado Grower Vilela e a esposa ao túmulo dos entes queridos.

"Todo o ano a gente frequenta aqui, eu venho com a minha esposa visitar os familiares [...] A gente traz a oração principalmente e uma vela, para pedir perdão e orar pelos que já se foram", conta.

Comércio

No dia de finados é comum também a procura por flores e velas, artigos mais levados aos túmulos pelos familiares como forma de carinho. Todos os anos há diversos comerciantes em torno dos cemitérios vendendo para aqueles que não se organizaram antecipadamente ou escolheram comprar no local.

Como comerciante de flores naturais há mais de 25 anos em Campo Grande, Vanda da Silva, mantém a boa expectativa para as vendas desta data.

"Eu achei que esses dias da véspera de finados foram melhores para as vendas do que hoje, e a chuva de ontem também atrapalhou com a clientela. Mas e vou continuar aqui até às 17h e tenho expectativa de que vai melhorar até o fim do dia, muitas pessoas ainda vão passar por aqui", conta.

Para o comerciante Cristóvão Ramon Gonçalves, que comercializa flores artificiais em frente ao cemitério Santo Antônio há mais de 30 anos, a chuva não atrapalhou as vendas.

"Todo ano a gente se supera, porque muitas pessoas vêm sempre aqui comprar comigo e já conhecem a qualidade do produto. Nós estamos aqui desde domingo, a gente sempre vem uns dias antes para montar a barraca e garantir as vendas [...] Depois do dia das mães, essa é a data que eu mais vendo flor, no dia de finados", afirma.