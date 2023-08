Em função da expansão de áreas desmatadas no Pantanal de Mato Grosso do Sul, o Ministério Público Estado (MPE) recomendou a suspensão de licenciamento para atividades no bioma.

O titular da 34º Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Campo Grande, Luiz Antônio Almeida, detalhou os termos da recomendação e falou sobre a importância de uma atenção maior às atividades desenvolvidas no Pantanal.

Confira na íntegra: