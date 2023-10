MPT-MS funciona em regime de plantão entre esta quarta e sexta-feira

Não haverá expediente nas três unidades do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS), localizadas em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, entre os dias 1º e 3 de novembro, conforme portaria específica que aprovou o calendário oficial de feriados e recessos.

Os prazos administrativos com início ou término no dia 1º de novembro ficarão automaticamente prorrogados para o dia 6 de novembro, próxima segunda-feira, primeiro dia útil subsequente à interrupção do expediente.

Durante o feriado prolongado, a atuação do MPT-MS ocorrerá em regime de plantão para atender casos urgentes, observada a escala.

O MPT-MS permanece à disposição dos cidadãos para receber denúncias de violações das normas trabalhistas. Para isso, basta acessar o link prt24.mpt.mp.br/servicos/denuncias ou baixar o aplicativo MPT Pardal, disponível nos sistemas Android e IOS. O serviço on-line de denúncias funciona 24 horas.