MS começa a semana com tempo seco e altas temperaturas

Mato Grosso do Sul terá mais uma semana de tempo seco e quente.

De acordo com a meteorologista e coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Valesca Fernandes, em grande parte do estado a tendência é de tempo estável com sol e variação de nebulosidade, devido a formação de um bloqueio atmosférico que inibe a formação de nuvens de chuvas.

Com mais de 30 dias sem chuvas em algumas regiões, a coordenadora do Cemtec alerta ser necessário cuidado porque o ambiente atmosférico está propício para a ocorrência de incêndios florestais.

É recomendável também cuidar da saúde, umidificando os ambientes, ingerindo bastante líquido, umidificando as narinas e evitando exposição ao sol nos horários mais quentes do dia.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande, a temperatura mínima prevista é de 22°C e a máxima de 36ºC. A umidade relativa do ar continua em baixa, não ultrapassando os 40%.

Em Dourados, 20°C de mínima e 37°C de máxima. No leste do estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 21°C inicialmente e sobem até os 37°C. No Conesul, Iguatemi registra mínima de 19°C e máxima de 34°C.

No Pantanal, em Corumbá a mínima será de 21°C e máxima de 40°C, Aquidauana terá variação entre 21°C e 37°C. No Sudoeste, Porto Murtinho tem mínima de 22°C, podendo atingir os 37°C ao longo do dia. No Norte, Coxim com mínima de 20°C e máxima de 38°C. No Bolsão, Três Lagoas registra mínima de 19°C e máxima de 37°C.

*Com informações de Cemtec, Inmet e Clima Tempo