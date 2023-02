MS conquista nove medalhas em competição nacional de Taekwondo

Mato Grosso do Sul foi um dos destaques do Grand Slam de Taekwondo 2023. A delegação sul-mato-grossense fechou a competição com nove medalhas (três ouros, uma prata e cinco bronzes), além de garantir quatro atletas na seleção brasileira. As disputas aconteceram no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), entre os dias 8 e 12 de fevereiro.

O campeonato foi organizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTkd) e recebeu aproximadamente 600 taekwondistas de todos os estados do país, envolvendo os estilos kyorugui (lutas) e poomsae (conjunto sequencial de movimentos fundamentais variados da arte marcial), nas categorias infantil, cadete, juvenil, sub-21 e adulto.

A equipe de Mato Grosso do Sul foi composta por nove atletas e quatro técnicos. Thays Henrique de Souza, Vitoria Pinheiro Bitencourt e Jheferson Glaciel Ribas da Silva foram medalhistas de ouro e garantiram a titularidade na seleção brasileira da categoria cadete para a temporada. Já Luiz Felipe de Almeida Aquino ficou com a prata e passa a integrar a lista reserva de atletas da seleção nacional.

Os taekwondistas sul-mato-grossenses representaram a Equipe Fábio Costa de Taekwondo, Associação Faixa Preta de Taekwondo e Associação Três-Lagoense de Taekwondo, sob comando dos técnicos Fábio Costa, Celso Souza, Roberto Silva e Robson Carvalho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira todos os medalhistas de Mato Grosso do Sul no Grand Slam de Taekwondo 2023:

Ouro

Thays Henrique de Souza – cadete – até 51 kg (poomsae por equipes) – atleta titular da seleção brasileira

Vitoria Pinheiro Bitencourt – cadete – até 44 kg (kyorugui) – atleta titular da seleção brasileira

Jheferson Glaciel Ribas da Silva – cadete – até 57 kg (kyorugui) – atleta titular da seleção brasileira

Prata

Luiz Felipe de Almeida Aquino – adulto – até 58 kg (kyorugui) – atleta reserva da seleção brasileira

Bronze

Carlos Henrique Estival Alvarenga – cadete – até 65 kg (kyorugui)

Yumi Rodrigues Elias da Silva – cadete – acima de 59 kg (kyorugui)

Thays Henrique de Souza – cadete – até 51 kg (kyorugui)

Thays Henrique de Souza – cadete – até 51 kg (poomsae individual)

Lucas Vieira Kanashiro Masculino – júnior – até 45 kg (kyorugui)

*Com informações da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul