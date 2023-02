MS conta com novas regras para trânsito de máquinas agrícolas

O trânsito de máquinas, equipamentos e de implemenos agrícolas de Mato Grosso do Sul conta com novas regras de acordo com a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro).

O novo documento estabelece que máquinas agrícolas novas, com origem de outros estados ou países, só poderão ingressar em território estadual com Nota Fiscal válida para trânsito (DACTE- Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico), com prazo de validade de 30 dias a partir da data de emissão.

No caso das máquinas agrícolas usadas, provenientes de outros estados ou das fronteiras internacionais, será necessário a apresentação de Atestado de Desinfestação de Máquina, Equipamento ou Implemento Agrícola e exposição dos compartimentos internos, para fiscalização.

A nova portaria tem o objetivo de controlar a disseminação de organismos patogênicos, como insetos, bactérias, ácaros e plantas daninhas, que podem comprometer a produção das lavouras em Mato Grosso do Sul.