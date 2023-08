MS Day confirmou mais de 5 bilhões em negócios para o Estado

Na última terça-feira (01), foi realizado em São Paulo o “MS Day”. O evento do Governo do Estado, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), apresentou as potencialidades da região e garantiu o fechamento de novos investimentos, ao todo foram confirmados R$ 5,5 bilhões em negócios.

Sobre este assunto, o Jornal CBN CG conversou (03) com a secretária de Parcerias Estratégicas de MS, Elaine Detoni. No estúdio, ela ressaltou a importância do evento para a apresentação nacional de Mato Grosso do Sul aos empresários e investidores.

“E também foi importante mostrar como o Estado está preparado para recebê-los. O mercado quer entender melhor para onde ele vai, com quem ele vai conversar, quais são as condições, como o Estado está preparado do ponto de vista de segurança jurídica, de atração de investimentos, então realmente foi uma oportunidade incrível, porque traz mais visibilidade para os nossos projetos”.

O evento reuniu aproximadamente 400 empresários de 25 grupos diferentes – incluindo alimentos e celulose. A entrevista completa você acompanha aqui: