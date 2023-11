MS desenvolve mercado de trabalho e mantém baixa desocupação

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou dados do terceiro trimestre de 2023 na última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Estado se mantém com índices positivos

De acordo com a PNAD, Mato Grosso do Sul permanece com a quarta menor taxa de desocupação do país, atrás somente de Rondônia, Mato Grosso e Santa Catarina. O número de pessoas ocupadas é de 64,2%. Entre as capitais, Campo Grande tem o segundo menor número de pessoas fora da força de trabalho (3,1%).

O economista Michel Martines aponta causas para a baixa desocupação. "A taxa de desocupação de MS é baixa devido a uma série de ações que vêm sendo feitas há, pelo menos, oito anos. Então temos medidas como Lei da Liberdade Econômica e Lei de Desburocratização sendo ativada. Nós temos caminhos sendo abertos para o desenvolvimento econômico com investimentos altíssimos".

Empregadores

Pesquisa revelou que 92 mil pessoas no Estado são empregadores, um aumento de 11,3% em relação ao segundo semestre. O número mostra que o empreendedorismo tem ficado mais forte, pois no mesmo período do ano passado, o número de empregadores era 66 mil, um aumento de 39,8% em 2023.

Informalidade

Outro ponto relevante é a redução da taxa de informalidade para 31,9%, sendo o quinto menor número entre os demais estados do país. Para os empreendedores do Estado, sair dessa informalidade é um passo importante.

Os exemplos são Cinthia Maldonado, de Dourados, dona da Garagem Encantada do Chocolate. A confeiteira começou com R$ 100,00 e hoje tem uma brigadeiria móvel de sucesso. Na Capital, Rayssa Oliveira, de 22 anos, começou cedo e conquistou a formalidade e independência como prestadora de serviços.

