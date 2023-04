MS desponta na exportação de commodities e proteína animal

Com alta nas exportações o momento é propício para a economia do estado. Estabelecimento dos protocolos sanitários entre Governo Chinês e Ministérios da Agricultura e Pecuária do Brasil prevê crescimento da econômia sul-mato-grossense.

"Esse protocolo se torna estratégico para o Mato Grosso do Sul, pois é o maior cliente dos produtos sul-mato-grossenses. E o terceiro maior comprador do mundo deste tipo de farinha (Farinha de ossos e sangue) que é utilizada como matéria prima na fabricação de ração animal. Além disso, o estado já possui um canal comercial de venda de proteínas animais para este país" é o que afirma o colunista da Rádio CBN Campo Grande e economista, Hudson Garcia.

