MS é reconhecido como território livre de febre aftosa sem vacinação

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) reconheceu o Estado de Mato Grosso do Sul como território livre de febre aftosa sem a necessidade de vacinação, através do comprometimento com a implementação de políticas rigorosas para preservar e ampliar esse reconhecimento. A portaria alinha-se ao Plano Estratégico do MAPA para a Erradicação da Febre Aftosa 2017-2026. O plano visa interromper a vacinação contra febre aftosa em todo o território nacional até 2026, fortalecendo a posição do Brasil para obter a certificação internacional de zona livre da doença pela Organização Mundial de Saúde Animal.

Durante a entrevista no quadro CBN Acrissul no Agro deste sábado (11), o diretor presidente da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), Daniel Ingold, falou sobre o tema e como o reconhecimento vai fortalecer a bovinocultura e proporcionar forte crescimento para a suinocultura estadual.

Confira a entrevista ao vivo: