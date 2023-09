MS é representado em ultramaratona de 250 km

Mato Grosso do Sul tem representante na ultramaratona Uphill Ronin 250k, de quatro dias. Corrida será em Santa Catarina e percurso passa pelas serras mais desafiadoras do país: a Serra do Corvo Branco e a do Rio do Rastro. Entre os brasileiros na prova, Christiane Novaes, de 45 anos, representa o estado. A competição acontece de 14 a 17 de setembro.

A atleta participava, até 2018, de maratonas de no máximo 42 quilômetros, quando começou a preparação para longas provas. Chritiane Novaes relata que seu primeiro "longão" foi o revezamento Bertioga-Maresias, de 75 quilômetros, em São Paulo. Ela é a única sul-mato-grosensse entre os 47 brasileiros convidados para participar da ultramaratona.

“Vou confessar que ser a única do estado na prova é muita responsabilidade, ainda mais que, entre os brasileiros, somos apenas 7 mulheres, a responsabilidade é dobrada". Christiane afirma ser a primeira vez que percorre a distância e o percurso. Como preparação para a prova, seu treinador organizou treinos diários, variando os estímulos passados em relação à velocidade e distância.

A largada foi nesta quinta-feira (14), às 7 horas da manhã (horário de MS), do mirante da Serra do Rio do Rastro, que fica no município de Lauro Müller, a mais de 1.400 metros de altitude. Os percursos diários serão: 73 km (quinta-feira), 72 km (sexta-feira), 72 km (sábado) e 42,195 km (domingo).

A atleta tem apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc).

*Com inforação da Fundesporte