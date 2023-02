MS está em alerta para a gripe aviária

Quase todos os países da América do Sul registraram casos da gripe aviária, doença transmitida por vírus que atinge aves domésticas e silvestres, com alto nível de contágio, entre as exceções estão Brasil e Paraguai. Apesar de casos registrados em humanos, a gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carne ou ovos.

O Grupo Especial de Atenção à Suspeita de Enfermidades Emergenciais ou Exóticas de Mato Grosso do Sul (Gease-MS) esteve reunido em Campo Grande para definir as ações imediatas que devem ser colocadas em prática para prevenir a entrada da "Influenza aviária" no Estado, já que a Bolívia tem focos na doença e o trânsito de veículos e mercadorias na fronteira com MS é intenso.

Participaram da reunião o secretário estadual Jaime Verruck, da Semadesc, que preside o Gease/MS; o superintendente da SFA/MS, Celso Martins; o secretário adjunto, Ademar da Silva Júnior; o diretor-presidente da Agência Estadual de Sanidade Animal e Vegetal(Iagro), Daniel Ingold; o diretor presidente da Agraer, Washington Willeman de Souza; o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Rogério Beretta; além de representantes das secretarias de Justiça e Segurança Pública, Governo e da Vigilância Sanitária.

O superintendente Federal da Agricultura em Mato Grosso do Sul (SFA-MS), órgão ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, Celso Martins, revelou que, para a Vigilância Sanitária Animal, o controle da gripe aviária é mais difícil do que o da febre aftosa, outra doença que traz grandes prejuízos ao setor da carne.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assista à entrevista completa do superintendente da SFA-MS, Celso Martins, realizada durante o Jornal CBN Campo Grande desta quinta-feira (16):

Até o momento, nenhum caso de gripe aviária foi confirmado no Brasil. A orientação do governo federal é de que produtores rurais, técnicos agrícolas e criadores fiquem alertas para as aves com sinais respiratórios, nervosos, digestivos ou alta mortalidade, inclusive em aves de vida livre.

SERVIÇO

Comunique o Iagro diante de qualquer suspeita da doença pelo whatsapp: 67 99961-9205