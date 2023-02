MS está entre os sete estados com maior rendimento domiciliar do Brasil

Mato Grosso do Sul aparece na 7° colocação entre os estados com maiores rendimentos domiciliares mensais per capita do Brasil, segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios (PNAD) Do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia de Estatística), os números são referentes ao ano de 2022.

Conforme o levantamento, o rendimento domiciliar aqui no estado é de R$ 1.839,00, superior inclusive à média nacional que está em R$ 1.625,00. Para o economista Michel Martines é um bom indicativo, mas é preciso observar alguns aspectos como a distribuição de renda

“Sobre o ponto de vista social é que precisamos rever algumas coisas, por vezes as pessoas veem essas pesquisas e não se reconheçam nessa realidade. Oque significa isso? Que é preciso melhorar a questão de distribuição de renda, de equidade, que é preciso desconcentrar a renda [...] Tudo isso vai fazer com que o Estado fique rico e que as pessoas também se reconheçam dentro dessa renda”

Segundo o IBGE, para definir o rendimento domiciliar per capita é calculado a razão entre o total de rendimentos, com o número de moradores da casa. Neste cálculo se leva em conta não apenas os salários, mas outras fontes da residência, como por exemplo pensionistas, empregados domésticos e parentes.

A frente de Mato Grosso do Sul estão apenas Distrito Federal (2.913), São Paulo (R$ 2.148), Rio Grande do Sul (2.087), Santa Catarina (2.018), Rio de Janeiro (1.971) e Paraná (1.846). Os estados com pior desempenho nesta avaliação foram Maranhão (814), Alagoas (935) e Amazonas (965).

Essa divulgação atende à Lei Complementar 143/2013, que estabelece os novos critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE e, em consequência, aos compromissos assumidos quanto à definição dos valores a serem repassados ao Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo dos fatores representativos do inverso do rendimento domiciliar per capita.

A PNAD contínua é uma pesquisa domiciliar realizada pelo IBGE desde 2012, com acompanhamento trimestral, essa forma de levantamento tradicionalmente é realizada de forma presencial em domicílios selecionados. No período de março de 2020 a junho de 2021 foi realizada por telefone em função da Pandemia.