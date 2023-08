MS está no radar de grandes empresas para novos investimentos

Empresários e CEOs de diversos segmentos, representando grandes empresas e holdings, estão reunidos nesta terça-feira (1º), em São Paulo, para conhecer de perto as potencialidades econômicas, sociais e sustentáveis de Mato Grosso do Sul.

A administração pública do Estado realiza o "MS DAY" no escritório da Confederação Nacional da Indústria (CNI), localizado no Brooklin Novo, para apresentar indicadores, programas e projetos regionais aos possíveis investidores interessados em parcerias público-privadas. Um dos dados que surpreenderam os visitantes foi o da indústria de transformação de Mato Grosso do Sul. O setor registrou um recorde nacional, com crescimento de 921% nos últimos 15 anos.

Do setor de logística, da área de concessão de rodovias, o empresário Paulo Augusto Franzine, acionista da Way Brasil - controladora da Concessionária Way-306, priorizou conhecer o stand da Rota Bioceânica, a rodovia que vai unir os oceanos Atlântico e Pacífico por via terrestre, cruzando Brasil, Paraguai, Argentina e Chile e encurtando o tempo de viagem das mercadorias entre os mercados asiáticos e sulamericanos em quase duas semanas. "É um estado que tem muitos investimentos a serem feitos e a nossa empresa veio aqui conhecer [...] O Estado está dentro do nosso radar para o crescimento da companhia", destacou Franzine.

Stand da Rota Bioceânica no MS Day

A última etapa para implantação da Rota Bioceânica é a construção da ponte sobre o rio Paraguai, entre as cidades de Porto Murtinho-MS e Carmelo Peralta-PY, que está em fase adiantada e deve ser concluída no início de 2025. A expectativa do Governo do Estado é atrair investimentos em logística para dar suporte à rota, criando um hub logístico, e à base industrial, que deve receber mais de R$ 50 bilhões nos próximos anos para a ampliação de fábricas no estado.

"São aeroportos regionais, novo lote de rodovias, terminal portuário. São vários modais que a gente precisa preparar o Estado para ter capacidade de suportar a demanda e garantir segurança aos investidores [...] Vimos todos muito interessados e as perspectivas são as melhores possíveis", explicou a secretária de Parcerias Estratégicas de MS, Eliane Detoni.

O diretor-presidente da Infra Asset Management - uma gestora de recursos em infraestrutura, Ricardo Kassardjian, confirmou o interesse em Mato Grosso do Sul. “A gente já opera em Mato Grosso e MS, agora, é um ponto de interesse nosso. Já temos olhado com bastante atenção a evolução regional, a seriedade da gestão pública que está preparando o Estado para parcerias com a iniciativa privada”, disse Kassardjian. Ele revelou interesse nas áreas de transporte e saneamento a partir da Conasa, um dos cinco empreendimentos que a Infra possui no setor de infraestrutura.

Para quem já investe no estado, o evento em São Paulo serviu para reforçar o projeto de expansão pelo território sul-mato-grossense. “A minha imagem é de um estado pujante, com grande potencial de investimento, desenvolvimento e que tende a ser um drive, um motor para o país. Abrimos uma empresa recentemente em Dourados e agora estamos olhando para Campo Grande”, disse Carlos Joandri Stello, CEO da Sommare Climatização e Tecnologia Investimentos.

